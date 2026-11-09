الزراعة تؤجل استيفاء إيجارات الأراضي من الفلاحين لحين تسلّم مستحقات الحنطة

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، في بيان، إن التوجيه يأتي استناداً إلى الفقرة السابعة من رقم 247 لسنة 2026.وأضاف أن القرار يهدف إلى مراعاة الظروف المالية للفلاحين والمزارعين، ودعم القطاع الزراعي وتحقيق المصلحة العامة.