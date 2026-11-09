توجيه حكومي بتوفير الغاز لكردستان لحين استئناف الإنتاج في حقل كورمور

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أصدر توجيهاته إلى لتوفير الكميات اللازمة من الغاز المسال، بهدف تأمين احتياجات المواطنين خلال فترة توقف الإنتاج في الحقل.وأكدت الوزارة أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الغاز المنزلي أو تسجيل مشكلات في التجهيز، إلى حين عودة إنتاج حقل كورمور إلى مستوياته الطبيعية.