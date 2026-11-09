الثقافة تناقش استكمال جائزة الإبداع العراقي وتصدر توجيهاً جديداً

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس وزير الثقافة حمد العيثاوي، اليوم الاثنين، اجتماع لجائزة الإبداع العراقي في دورتها الحادية عشرة لعام 2026، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة استكمال إجراءات الجائزة والتحضيرات اللازمة لإعلان النتائج وتكريم الفائزين".

وأكد العيثاوي وفق البيان "أهمية الجائزة بوصفها الجائزة المركزية للوزارة"، مشيداً بدورها في تكريم المبدعين ودعم الحركة الثقافية العراقية بمختلف مجالاتها.



وناقش الاجتماع واقع المشاركات المقدمة في الحقول الإبداعية واتُّخذ قرار بإلغاء الحقول التي لم تستوفِ الحد المطلوب من المشاركات بهدف تركيز الجهود التنظيمية والتحكيمية على الحقول التي شهدت إقبالاً من المبدعين.



كما وجّه الوزير بتشكيل لجان تخصصية تضم أكاديميين وخبراء لتقييم الأعمال المشاركة وتحكيمها وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين، وتقرر اختيار قاعة الشعب لإقامة حفل إعلان النتائج وتكريم الفائزين، فضلاً عن اعتماد إحدى المنحوتات الفنية التي تنفذها دائرة الفنون العامة لتكون المنحوتة الرسمية لجائزة الإبداع العراقي.