توضيح رسمي بشان حقيقة الغزلان التي عثر عليها في العراق

وقال رئيس الهيئة الفريق لـ ، ان "شرطة البيئة اكدت ان الصورة ادناه للغزلان هي ليست في ".واضاف ان "هذا النوع من الغزلان لا يوجد في البرية العراقية".وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة لمجموعة غزلان داخل واكدت ان الكويتين والقطريين يقومون بعمليات صيد جائر بمنطقة بمحافظة بقتل امهات الغزلان وصيد صغار الغزلان والطيور النادرة، في وقت يمنع العراقي من الدخول إلا بتصريح رسمي كونها محمية طبيعية.