العراق يفتح الباب امام استيراد العنب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " جاسم الشمري، وجه بفتح استيراد محصول العنب اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك بعد انتهاء موسم إنتاجه المحلي، وفي إطار تنظيم حركة استيراد المحاصيل الزراعية، وضمان تلبية احتياجات الأسواق المحلية، استناداً إلى رقم (587) لسنة 2026".واضاف ان "مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية في الوزارة وجه كتاباً إلى هيئة المنافذ الحدودية، تضمّن آخر التحديثات بشأن قائمة المواد الزراعية المقيّدة أو الممنوعة من الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية"، مشيرة الى "ارفاق جدول محدّث يوضح موقف المحاصيل والمواد الزراعية المشمولة بالقيود".ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى "اعتماد التحديثات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".