إخماد حريق بكرفان في فرقة الرد السريع غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإخماد حريق بكرفان في فرقة الرد السريع غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اخماد حادث حريق اندلع داخل احد كرفانات بالقرب من سياج الفرقة داخل العسكري".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر".