هيئة المنافذ تصدر توضيحا بشان اغلاق المنافذ الحدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد استكمال المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المنفذ، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان انسيابية حركة المسافرين والبضائع، وبما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري عبر المنفذ".وتابعت "تقرر إغلاق منفذ مندلي الحدودي اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 تشرين الثاني 2026، الساعه الثامنة صباحا وبصورة مؤقتة، لغرض استكمال المتطلبات الفنية وأعمال التهيئة والصيانة اللازمة، ولا سيما مع اقتراب موسم الأمطار وما قد يرافقه من ظروف جوية تؤثر في حركة العجلات وانسيابية العمل داخل المنفذ".واكدت ان "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتهيئة المنافذ الحدودية ومعالجة المتطلبات الفنية والخدمية، بما يضمن استمرار عملها بصورة منتظمة وآمنة، على أن يُعلن عن موعد إعادة افتتاح منفذ مندلي فور استكمال الأعمال المطلوبة".