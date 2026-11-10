الامطار تعود والحرارة تستعيد دورها بعد استراحة قصيرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى عدا اقسامها الشرقية فيكون غائماً جزئياً، اما المنطقتين الجنوبية والشمالية فيكون غائماً جزئياً مع فرصة زخات مطر في أماكن متفرقة من ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ".وأضافت أن "يوم الخميس سيكونالطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مشيراً لى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأوضح أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".