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الامطار تعود والحرارة تستعيد دورها بعد استراحة قصيرة
محليات
2026-11-10 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,216 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الثلاثاء، تساقطاً للامطار وارتفاعا في درجات الحرارة خلال الايام القادمة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى عدا اقسامها الشرقية فيكون غائماً جزئياً، اما المنطقتين الجنوبية والشمالية فيكون غائماً جزئياً مع فرصة زخات مطر في أماكن متفرقة من
المنطقة الجنوبية
، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في
المنطقة الشمالية
".
وأضافت أن "يوم الخميس سيكون
الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مشيراً لى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".
وأوضح أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".
وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستتراوح بين 13-23".
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