حتى الان.. الكشف عن 90 مقبرة جماعية لضحايا داعش بالعراق

وقال رئيس المؤسسة النائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "عصابات «داعش» الإرهابية ارتكبت جرائم بشعة في قضاء ضد أبناء المكون الإيزيدي خلال سطوتها الآثمة على "، منوهاً بأن "هذه الإعمال الاجرامية خلفت مقابر جماعية بلغ عدد المكتشف منها حتى الآن، 90 وتضم رفاتاً للمئات من النساء والرجال والأطفال".وأردف ان "المؤسسة اتمت حتى الآن، أعمالها الخاصة بافتتاح وتنقيب وتوثيق 85 مقبرة منها، والتي تمخض عنها رفع رفات لـ700 ضحية، سلم منها 300 إلى ذويهم بعد أن تحقق الطب العدلي من هوياتهم"، مبيناً انه "تم الاستدلال عن ذويهم بموجب الحملات التي تجريها المؤسسة دورياً لجمع عينات الدم".واكد أن "الأشهر القليلة المقبلة ستشهد اتمام أعمال التنقيب والتوثيق للمقابر الخمس المتبقية للمكون الإيزيدي، إيذاناً بإنهاء الملف الخاص بهم، منبهاً على أن ذلك لا يعني انتهاء مقابر سنجار، وإنما الأمر مرهون بالاستدلال خلال عمليات بناء أو على مقابر جديدة لهم".في السياق ذاته، أفاد بأن "المؤسسة وفي إطار جهودها لدعم مستفيديها معنوياً، استحدثت وحدة جديدة لدعم أسر الشهداء وتخفيف المعاناة والألم النفسي ممن يتسلمون رفات ذويهم، من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين اجتماعيين ونفسيين، ممن لديهم المام بآليات التعامل مع مثل هكذا حالات".