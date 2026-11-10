النزاهة: السجن لثلاثة مُدانين زوَّروا مُحرَّراً رسميّاً لنقل عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "القضيَّة تتعلَّق بقطعة أرضٍ في منطقة الحسينيَّة، نُقِلَتْ ملكيَّتها وسُجِّلت باسم جمعيَّة إسكان قوى الأمن الداخليّ باستعمال مُحرَّرٍ مُزوَّر، رغم عائديَّتها إلى وزارة الماليَّة"، مُبيّنةً أنَّ "المُدانين هم صاحب حقّ التصرُّف بقطعة الأرض وثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الزهور".وأضافت أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قضت بسجن صاحب حقّ التصرُّف ومُوظَّفين اثنين مُدَّة سبع سنواتٍ وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، وستّ سنواتٍ وفق أحكام المادة (298) منه، على أن تُنفَّذ بحقّهم العقوبة الأشدّ، فيما قضت المحكمة بحبس المُوظَّفة الرابعة حبساً شديداً مُدَّة سنتين وفق أحكام المادة (289)، وحبساً بسيطاً مُدَّة سنة وفق أحكام المادة (298)، مع تنفيذ العقوبة الأشدّ بحقّها".وأضافت الهيئة إنَّ "المحكمة، بعد اطِّلاعها على الأدلَّة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها حضورياً بسجن ثلاثةٍ من المُدانين وحبس الرابعة، وفق أحكام المادتين (289) و(298) من قانون العقوبات، مع تنفيذ العقوبة الأشدّ بحقّ كلٍّ منهم".