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في العراق.. إغلاق 2500 مبنى
محليات
2026-11-10 | 03:50
Alsumaria Tv
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2,327 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق نحو 2500 مبنى مخالف لاشتراطات السلامة العامة خلال العام الحالي.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
مديرية الدفاع المدني
تواصل جهودها لفرض وتطبيق اشتراطات السلامة العامة، استناداً إلى أحكام
قانون الدفاع المدني
رقم (44) لسنة 2013، الذي تعمل المديرية حالياً على تعديل بعض بنوده بالتعاون مع
مجلس النواب
لتعزيز الرقابة القانونية".
وأضاف أن "لجان الدفاع المدني تنفذ كشوفات ميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والأمان في القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة، ورصد المخالفات ومستوى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة".
وأوضح أن "المديرية أغلقت خلال العام الحالي نحو 2500 مبنى مخالف لمتطلبات السلامة، إذ أُعيد فتح معظمها بعد تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المقررة، فيما لا يزال بعضها مغلقاً، فضلاً عن إحالة ملفات مبانٍ أخرى إلى القضاء نتيجة عدم استجابة أصحابها لمعالجة المخالفات".
وأشار إلى أن "المديرية، بإشراف مباشر من
المدير العام
اللواء الحقوقي
محسن كاظم علك
، تعمل على استكمال قاعدة بيانات رقمية موحدة للمباني في المحافظات المرتبطة بالمركز، بهدف تعزيز إجراءات السلامة وتسريع الاستجابة للحوادث".
وبين أن "المنظومة الرقمية ستمنح كل مبنى رمزاً تعريفياً خاصاً يتضمن موقعه الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونوع نشاطه وعدد طوابقه ومنافذ الطوارئ ومنظومات الإطفاء وسجلات صيانتها، فضلاً عن تاريخ متابعة الملاحظات وتوزيع مطافئ الحريق، لتكون دليلاً فورياً أمام فرق الإطفاء عند وقوع أي طارئ".
وأكد أن "هذه التدابير والحملات الرقابية أسهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات الحوادث والحرائق خلال العام الحالي بنسبة بلغت 86% مقارنة بالأعوام السابقة"، معرباً عن "تطلع المديرية إلى تحقيق مستويات أعلى من السلامة بعد استكمال إطلاق المنظومة الرقمية بشكل كامل".
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