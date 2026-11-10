الدفاع المدني يعثر على مواد مختبرية مستهلكة في موقع حالات اختناق طالبات بمدرسة في ميسان

وذكرت المديرية، في بيان، أن الفريق توجه إلى المحافظة بإشراف مديرها العام اللواء الحقوقي ، بهدف تحديد مسببات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.وأضافت أن المعاينة والفحوصات الأولية كشفت عن وجود مواد مختبرية مستهلكة ملقاة في الباحة الخلفية للمدرسة، فيما تواصل الفرق الفنية أعمال الفحص والتقييم والتعامل مع الموقع وفق الإجراءات المعتمدة.وأكدت المديرية أن كوادرها تعمل على تأمين المكان بالكامل وضمان سلامة الطالبات والهيئات التدريسية.