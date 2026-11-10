في حادثة هي الثانية من نوعها.. تسجيل 61 حالة اختناق في مدرسة للبنات بميسان

وقال المصدر لـ ، ان "إعدادية التجارية للبنات في شهدت، اليوم، تسجيل حالات اختناق بين الطالبات وأعضاء الكادر التدريسي، إثر تسرب غاز الكلور من معمل الألبان المجاور للمدرسة، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أيام قليلة".واضاف ان "الحادثة استدعت استنفار عجلات الإسعاف التي هرعت إلى موقع المدرسة، ونقلت نحو 62 طالبة ومنتسباً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة"، مشيرا الى ان "أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا تزال نحو 5 حالات تحت المراقبة الطبية".وتعرضت اعدادية الزهراء في الى حادث مماثل قبل ايام، نتيجة تسرب غاز الكلور من نفس معمل الالبان ما اسفر عن تسجيل 59 حالة اختناق.