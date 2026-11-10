التربية تقرر إعفاء طلبة ذوي الإعاقة من سنوات الانتظار لأداء الامتحانات الخارجية

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته ، أن "القرار يشمل الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، على أن يكون عمر المتقدم 17 سنة للمرحلة الابتدائية، و18 سنة فأكثر للمرحلة المتوسطة، و19 سنة فأكثر للمرحلة الإعدادية".وأضافت أن "القرار اشترط تحديد نسبة العجز من قبل اللجان الطبية المختصة، مع بيان نوع الإعاقة ومدى تأثيرها على المسيرة الدراسية، على ألا تقل نسبة العجز عن 50%".