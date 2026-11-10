وزير العدل يوجه بإعداد نظام إلكتروني لكشف الخرائط والتحقق من صحة البطاقة الوطنية

وذكرت الوزارة، في بيان، أن شواني ترأس اجتماعاً للكادر الإداري في دائرة ، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري ومراحل إنجاز مشروع أتمتة مديريات التسجيل العقاري، موجهاً بالإسراع في شمول جميع المديريات بالنظام الإلكتروني وفق التوقيتات المحددة.وأضافت أن النظام المقترح لكشف الخرائط وإجراء المسوحات إلكترونياً يهدف إلى رفع دقة المعلومات وتسريع إجراءات الكشف الميداني.وأشارت إلى أن الوزير وجه أيضاً باستكمال الربط الإلكتروني مع في ، للتحقق من صحة صدور ، بما يسهم في الحد من التلاعب بالبيانات وتسريع إنجاز المعاملات، والاستغناء عن إجراءات صحة الصدور الورقية وتقليل الروتين والجهد عن المواطنين.