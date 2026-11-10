غرق ثلاثة أطفال أشقاء في النجف

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بغرق ثلاثة أطفال أشقاء في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ثلاثة أطفال أشقاء غرقوا، اليوم الثلاثاء، في نهر فرعي بناحية ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.