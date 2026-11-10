إيقاف الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بإيقاف الرحلات الجوية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "خلل فني في رادار يتسبب بإيقاف الرحلات الجوية". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.