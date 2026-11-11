الصحة توسّع مظلة الضمان الصحي بـ1512 خدمة طبية وتطلق خطة لمراقبة المستشفيات الأهلية

وقال مدير عام في الوزارة علي ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخدمات المشمولة تتضمن أكثر من 580 نوعاً من العمليات الجراحية، و420 نوعاً من التحليلات المختبرية، و32 نوعاً من الفحوصات الشعاعية، فضلاً عن 480 علاجاً دوائياً لمختلف الأمراض، إلى جانب الاستشارات الطبية التخصصية".وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمضمونين في المستشفيات الأهلية والأجنحة الخاصة ببغداد، تشمل فحص الأجهزة والمعدات الطبية والتأكد من مطابقتها للضوابط والمعايير المعتمدة، تمهيداً لتجديد التعاقدات معها".وأشار عبيد إلى "تسهيل إجراءات شمول الأسر بالضمان الصحي في والبصرة وكربلاء والنجف عبر تطبيق (ضماني)، فضلاً عن تخصيص حقل للفئات المصابة بالأمراض المزمنة والخاصة والخطرة، لتسهيل حصولها على الخدمات الصحية".