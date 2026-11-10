النقل تكشف تفاصيل ما حدث في مطار البصرة الدولي

كشفت ، الثلاثاء، تفاصيل ما حدث في مساء اليوم.

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وجاء في بيان للوزارة، "توضح ، ممثلة بالشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، ملابسات العطل الفني العارض الذي طرأ على منظومة الرادار في وأدى إلى تأجيل رحلة القادمة من ".

وأضاف البيان أن "معايير السلامة الجوية والتشغيل الآمن تمثل الأولوية القصوى التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، حيث باشرت الفرق الهندسية والفنية المتخصصة فور تسجيل الخلل بأعمال الفحص والمعالجة الميدانية، ومن المتوقع إنجاز أعمال الصيانة وإعادة المنظومة للخدمة بالكامل خلال المدة المقدرة بين اثنتي عشرة إلى ثماني عشرة ساعة".



ولفت بيان الوزارة الى أنه "إذ تعرب الوزارة والشركة عن تقديرهما العالي لوقت المسافرين الكرام وتفهمهما التام لجميع ارتباطاتهم والتزاماتهم المهنية والشخصية، فإنهما تتقدمان بالاعتذار عن هذا الخلل الخارج عن الإرادة"، مجددا "الالتزام الثابت بضمان انسيابية الخدمات والشفافية المطلقة في إيضاح الوقائع للرأي العام بكل مهنية ومسؤولية".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء الثلاثاء، بإيقاف الرحلات الجوية في مطار بسبب خلل فني في رادار المطار.