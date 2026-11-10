مكتب العلواني يطالب الحكومة العراقية بكشف المتورطين في مقتله

طالب بيان صادر عن السابق في ، بالعمل على كشف المتورطين في مقتله.

وجاء في البيان، "ببالغ الحزن والغضب والاستنكار، تلقّينا نبأ اغتيال الدكتور العلواني في العاصمة ، في جريمة غادرة تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة الدم العراقي، وتثير تساؤلات خطيرة لا يجوز أن تبقى دون إجابات واضحة".

وأضاف "إننا اليوم لا نقف أمام حادثة عابرة يمكن تجاوزها ببيانات التعزية والاستنكار، بل أمام جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً يكشف من خطط ونفذ وتورط، وأياً كانت الجهات التي تقف وراءها، فلا حصانة لأحد من المحاسبة".



ولفت البيان "نطالب ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، والعمل على كشف الجناة والمحرضين وكل من يثبت تورطه وتقديمهم إلى العدالة".



ودعا البيان الجهات الرسمية في إلى "إعلان الحداد العام وفاءً لروح الدكتور ، وإظهار موقف رسمي يليق بحجم هذه الفاجعة ومكانة الفقيد لدى أهله ومحبيه"، كما دعا شيوخ ووجهاء عشائر ، إلى "عقد مؤتمر عشائري موحد وعاجل، يجمع الكلمة ويوحد الموقف، ويصدر عنه موقف واضح للمطالبة بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب".



واعتبر أن "السكوت عن جريمة مقتل الدكتور أحمد العلواني لا يمثل تخلياً عن حقه وحده، بل يفتح باباً خطيراً أمام استهداف الشخصيات السياسية والوطنية دون رادع"، مضيفا "وإذا أصبح اغتيال السياسيين أمراً يمكن تجاوزه بالصمت، فإن أمن الجميع ومستقبل العمل السياسي سيكونان أمام تهديد حقيقي".

وكان مصدر أمني لبناني أفاد، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.