القضاء يسمح لوزارة الاتصالات باستئناف إجراءات الرخصة الوطنية الرابعة بعد توقف عام

وقال سند، في بيان منشور له تابعته ، إن الأولى قررت إلغاء أمرها الولائي السابق المتضمن إيقاف الإجراءات الخاصة بالرخصة الوطنية الرابعة، والسماح للوزارة باستئناف العمل بها.وأوضح سند أن القرار جاء بعد امتثال للمعايير والمتطلبات اللازمة لتوفير بيئة منافسة عادلة، بما يتيح المضي بإجراءات تنفيذ المشروع وفق الضوابط المعتمدة.