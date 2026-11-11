وزير العدل يصدر توجيهاً يخص اتمتة دوائر كتاب العدول في بغداد

وذكر بيان للوزارة، انه "ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري في الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل، ، اجتماعاً مع الكادر المتقدم لدائرة الكتاب العدول، جرى خلاله بحث مراحل تنفيذ البرنامج الوزاري، ومراجعة نسب الإنجاز المتحققة".ووجّه الوزير "بتكثيف الجهود لاستكمال تطبيق نظام الأتمتة وتعميمه على جميع دوائر الكتاب العدول في ، بحلول نهاية العام الحالي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، والمضي في تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي".وأضاف البيان، انه "في إطار توجه الوزارة نحو ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وجّه معاليه بإعداد دراسة جدوى تتضمن تحليل أعداد الدوائر ومعدلات إنجاز المعاملات فيها، لتحديد الحاجة الفعلية لكل دائرة، ودراسة إمكانية دمج الدوائر ذات معدلات الإنجاز المنخفضة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".