مطار البصرة الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية بصورة طبيعية



أعلن ، اليوم الأربعاء، استئناف حركة الرحلات الجوية بصورة طبيعية.



وذكر بيان للمطار، "نود إعلامكم باستئناف حركة الرحلات الجوية في بصورة طبيعية وفق الجدول التشغيلي المعتمد".