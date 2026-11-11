الزراعة: العراق يحتاج الى 9 مليارات بيضة

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " تعمل على دعم القطاع الخاص وفق الضوابط والتعليمات، ولديها خطط مهمة من أبرزها تذليل العقبات أمام أصحاب مشاريع الدواجن".وأشار إلى أن "مجمل الإنتاج المحلي السنوي من البيض يبلغ 6 مليارات بيضة، فيما تحتاج السوق إلى 9 مليارات بيضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي".