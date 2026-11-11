حكومة كردستان تدعم مبادرة بارزاني وتدعو وزراء الاتحاد الوطني لاستئناف مهامهم

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن ، برئاسة ، رحّب خلال اجتماعه الأسبوعي بمبادرة ، مؤكداً أهمية الحوار لتعزيز النظام السياسي وترسيخ المؤسسات والدستورية في الإقليم.ودعا المجلس، أعضاء للاتحاد الوطني إلى استئناف حضور اجتماعات مجلس الوزراء وممارسة مهامهم الحكومية، مشيراً إلى أن اجتماعات المجلس تمثل الإطار المؤسساتي الطبيعي لطرح الملاحظات والمقترحات ومناقشتها ومعالجتها.وفي سياق متصل، بحث المجلس نتائج زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، برئاسة مسرور بارزاني، ولقائه وفد برئاسة ، مؤكداً ضرورة احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم ، وضمان مستحقاته المالية وحصته من الموازنة الاتحادية.ووجّه المجلس، الوفد التفاوضي بمواصلة المباحثات بشأن مسودة لعام 2027، استناداً إلى التفاهمات التي تحققت خلال الزيارة الأخيرة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل يضمن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية وحصته في الموازنة.من جانب آخر، استعرض وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة تداعيات الهجوم على حقل كورمور، الذي أدى إلى توقف إنتاج الغاز وتراجع تجهيز الكهرباء، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لتعويض جزء من النقص عبر محطات تعمل بالنفط الأسود والديزل والطاقة الكهرومائية والغاز المصاحب.كما استعرض عمل المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، المكلفة بتقصي الحقائق ومتابعة ملابسات الاعتداء، مؤكداً استمرار التحقيقات.وأدان مجلس الوزراء الهجوم بأشد العبارات، معتبراً أنه يستهدف تقويض البنية التحتية للاقتصاد والطاقة في والعراق عموماً، والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين، وشدد على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الاعتداءات.