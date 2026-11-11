كهرباء كردستان تعلن زيادة الإنتاج إلى 1500 ميغاواط ورفع ساعات التجهيز إلى ست

وأوضحت الوزارة في بيان، أن توقف نقل الغاز الطبيعي من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الكهرباء جاء نتيجة الهجوم الذي استهدف الحقل، مشيرة إلى أن لجاناً مختصة تعمل على تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.وأضافت أن تحديد موعد استئناف العمل في الحقل وآلية ذلك سيُحسمان لاحقاً، بعد استكمال تقييم الأضرار واتخاذ القرارات اللازمة.