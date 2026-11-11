تحرك عراقي لإنشاء صندوق وطني للتشجير لمكافحة التصحر

وقال رئيس الجمهورية، في كلمته خلال المنعقد في ، إن " بصدد إنشاء الصندوق الوطني للتشجير لمكافحة التصحر، ليكون منصة مستدامة لتمويل وتنفيذ الحزام الأخضر وتثبيت التربة"، مبيناً أن "العراق أولى اهتماماً كبيراً برفع مستوى التوعية البيئية المجتمعية من خلال إدراج المفاهيم والمواضيع البيئية في المناهج الدراسية، بالتوازي مع زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة خلال العقود الماضية".وأضاف أن "العراق يؤكد التزامه الثابت باتفاقية للمناخ ومشاركته الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى "تحديث وتمديد مداها الزمني إلى عام 2035، لتكون خريطة طريق لمواجهة التغيرات المناخية".وأوضح أن "العراق نجح في خفض الغاز المصاحب المحروق بنسبة 75%، ويمضي ضمن خططه الوطنية للوصول إلى صفر حرق روتيني للغاز بحلول عام 2030"، لافتاً إلى "إدخال 1430 ميغاواط من الطاقات المتجددة إلى الخدمة، مع استهداف الوصول إلى إنتاج 14 ألف ميغاواط بحلول عام 2030".وتابع أن "العراق وقع عقداً استراتيجياً لإنشاء مشروع معالجة مياه البحر، الذي سيوفر 5 ملايين برميل يومياً من المياه المعالجة لاستخدامها في عمليات الحفر والحقن بالحقول النفطية، بديلاً عن استهلاك المياه الجوفية ومياه ".وأشار إلى أن "العراق أسس لاقتصاديات الكربون، بوصفها ذراعاً تنفيذية ومؤسسية، إلى جانب إبرام العديد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع شركات وطنية وعالمية لتطوير مشاريع خفض الانبعاثات وسندات الكربون وتكنولوجيا البيئة".وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تسهيل وصول الدول الهشة إلى التمويل الأخضر دون عوائق أو إجراءات بيروقراطية".