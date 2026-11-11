انذار ومنع ظهور وغرامة على وكالة وقناة.. هيئة الاعلام تصدر اربعة بيانات

– محلي

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، اربعة بيانات تتضمن إنذارا ومنع ظهور وغرامة على وكالة وقناة فضائية.

وتضمن البيان الأول منع ظهور هيثم الخزعلي في جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة 30 يوما.



كما تم توجيه انذار الى المحلل زيدون السلماني على خلفية منشور على صفحته الشخصية تضمنت مخالفات للوائح البث الإعلامي. كما تم توجيه انذار الى المحلل زيدون السلماني على خلفية منشور على صفحته الشخصية تضمنت مخالفات للوائح البث الإعلامي.

ووجه انذار وغرامة قدرها 5 ملايين دينار على وكالة لنا بسبب مخالفات للوائح البث الإعلامي. ووجه انذار وغرامة قدرها 5 ملايين دينار على وكالة لنا بسبب مخالفات للوائح البث الإعلامي.

ووجهت الهيئة انذار وغرامة 10 ملايين دينار لقناة روداو بسبب مخالفات للوائح البث الإعلامي. ووجهت الهيئة انذار وغرامة 10 ملايين دينار لقناة روداو بسبب مخالفات للوائح البث الإعلامي.

