بضمنها الاختناقات المرورية ومبادرة المليون قطعة.. هيئة التنسيق بين المحافظات تصدر عدة قرارات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح تراس، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي جرى خلالها استعراض آليات العمل وخطط التنسيق بين والحكومات المحلية، لمتابعة سير تنفيذ والتنموية لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المحافظات".وأضاف انه "في اطار متابعة مشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن)، قدم المنسق العام لشؤون المحافظات عرضاً شاملا عن التقدم المحقق في التنفيذ، التي وضع حجر الاساس لأربعة مشاريع منها في (كربلاء والنجف ونينوى والانبار)، وجاهزية محافظتي (البصرة وميسان) لوضع حجر الاساس، فيما اكملت محافظات (صلاح الدين وديالى وذي قار)، جميع الإجراءات، ويجري تواصل العمل في المحافظات الاخرى. وبهذا الشأن جرت الموافقة على تولي هيئات الاستثمار في المحافظات متابعة الإجراءات التقنية الخاصة بالعقود الاستثمارية المتعلقة بالمشروع".وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بايلاء الاهتمام اللازم لهذا المشروع، ووضع حجر الاساس له في جميع المحافظات قبل نهاية العام الحالي، كما وجه بمتابعة مشروع مبادرة المليون قطعة ارض زراعية والتأكيد على سرعة إنجازه"، مشيرا الى انه "اوعز بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة واقع الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات، ووضع خطة لتأهيلها في أسرع وقت، وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية والحد من الحوادث، فضلا عن تسهيل حركة النقل والتجارة بين المحافظات".وتابع انه "جرى اقرار تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية كل من وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة، والمنسق العام لشؤون المحافظات، تتولى دراسة حاجة الطرق الرئيسة في المحافظات الى التأهيل او توسعتها وتحديد الأولويات فيما بينها".وبهدف إيصال الخدمات لمشاريع المجمعات السكنية الخاصة بدائرة الإسكان احدى تشكيلات والإسكان والبلديات العامة، اكد المكتب انه "تقرر قيام المحافظات بإيصال الخدمات الى المجمعات المحددة، بالتنسيق مع الجهة القطاعية المختصة"، لافتا الى انه "تقرر أيضا الزام المحافظات بإيقاف النظر بجميع طلبات تغيير الاستعمالات للأراضي ومنح الفرص الاستثمارية، ومعاملات الافراز على الأراضي المذكورة لحين استكمال الاجراءات الخاصة بتحديث التصميم الأساس للمدن، على ان يتم استثناء طلبات تغيير الاستعمال للمشاريع الحكومية الخدمية ذات النفع العام، ومبادرة وطن ومبادرة المدن الإنشائية الجديدة، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين والمشاريع".وتابع انه "ضمن متابعة مشروعات الاجازات الاستثمارية المتلكئة في الأشرف، تقرر تشكيل لجنة تتولى الوقوف على أسباب التلكؤ الحاصل في عدد من المشروعات".ولضمان جاهزية البنى التحتية في المحافظات، ذكر المكتب انه "تمت الموافقة على تخصيص موازنة طوارئ لصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار".وتابع "كما جرت التوصية إلى مجلس الوزراء بإعفاء المدينين للمؤسسات البلدية من الفوائد التأخيرية المتحققة بنسبة 100% في حال سداد أصل الدين خلال 6 أشهر، وبنسبة 50% خلال الـ 6 أشهر التالية، على أن تتخذ المؤسسات البلدية الإجراءات القانونية لاستيفاء أصل الدين مع الفوائد التأخيرية، بعد مرور سنة على اصدار ".وفي اطار دعم قطاع الشباب والرياضة، أشار المكتب الى انه "تقرر قيام المحافظات بتنفيذ البند (4) من قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023)، بتخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنة المحافظة التي تستوفى من إيرادات (المنافذ والبترو دولار أو غيرها) لدعم هذا القطاع الشباب والرياضة، وتخصيص نصف هذه النسبة لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بهذا القطاع".واكد انه "تمت الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوار والمشاركة المحلية في ، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ الاستراتيجية المذكورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".