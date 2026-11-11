بيان بشان نفق وزارة النقل في بغداد

وقال مدير عام عمار ، في بيان تابعته ، إن "إنجاز أعمال القشط الأسفلتي لنفق سيتم خلال يومين فقط".واضاف انه "ستتم المباشرة بأعمال تكسير وإزالة مفاصل التمدد المتضررة، ومعالجة تسربات المياه الجوفية، ضمن أعمال تأهيل وصيانة النفق الواقع على ".