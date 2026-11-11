النزاهة تؤلف فريقاً للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول بين كركوك والإقليم

نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم الأربعاء، عن تاليف فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول بين والإقليم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم تشكيل فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين وإقليم ".