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بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة
محليات
2026-11-11 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الاربعاء، عن استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الخامسة وفتح التقديم على الوجبتين السادسة والسابعة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين والموظفين.
وقال المصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تم استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الخامسة من السلف الإلكترونية للموظفين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم، وفتح التقديم على الوجبتين السادسة والسابعة وفق المواعيد الآتية:
الوجبة السادسة – المتقاعدون: يوم غد الخميس الموافق ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، ويُخصص التقديم للمتقاعدين حصراً.
الوجبة السابعة – الموظفون (المدنيون والعسكريون): يوم السبت الموافق ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، ويُخصص التقديم للموظفين حصراً".
وأوضح المصرف أن "تخصيص يوم مستقل لكل شريحة يأتي لمراعاة احتياجات المستفيدين وتيسير إجراءات التقديم، بما يعزز انسيابية العمل ويتيح فرصة أوسع للاستفادة من السلف الإلكترونية".
ودعا المصرف المتقاعدين والموظفين إلى "الالتزام بالمواعيد المخصصة لكل شريحة، مبيناً أن المنظومة الإلكترونية ستستقبل طلبات الفئة المحددة في يومها حصراً".
وأشار المصرف إلى أن "التقديم يشمل المتقاعدين والموظفين الموطّنة رواتبهم لديه، من حاملي بطاقة
الرافدين
، عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»، وفق الشروط والضوابط المعتمدة".
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