بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الخامسة من السلف الإلكترونية للموظفين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم، وفتح التقديم على الوجبتين السادسة والسابعة وفق المواعيد الآتية:الوجبة السادسة – المتقاعدون: يوم غد الخميس الموافق ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، ويُخصص التقديم للمتقاعدين حصراً.الوجبة السابعة – الموظفون (المدنيون والعسكريون): يوم السبت الموافق ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، ويُخصص التقديم للموظفين حصراً".وأوضح المصرف أن "تخصيص يوم مستقل لكل شريحة يأتي لمراعاة احتياجات المستفيدين وتيسير إجراءات التقديم، بما يعزز انسيابية العمل ويتيح فرصة أوسع للاستفادة من السلف الإلكترونية".ودعا المصرف المتقاعدين والموظفين إلى "الالتزام بالمواعيد المخصصة لكل شريحة، مبيناً أن المنظومة الإلكترونية ستستقبل طلبات الفئة المحددة في يومها حصراً".وأشار المصرف إلى أن "التقديم يشمل المتقاعدين والموظفين الموطّنة رواتبهم لديه، من حاملي بطاقة ، عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»، وفق الشروط والضوابط المعتمدة".