تحرك نيابي لشمول موظفي العقود بالسلف المالية.. هل تشملهم الامتيازات أسوةً بالملاك؟

وقال ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن التحرك يأتي ضمن متابعة حقوق الموظفين المتعاقدين، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين بقية موظفي الدولة في الامتيازات المالية.وأضاف أن طلب شمول المتعاقدين بالسلف يهدف إلى مساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف جزء من الأعباء المالية المترتبة عليهم.