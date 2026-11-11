رئيس مجلس القضاء من لندن: لا خطوط حمراء بملاحقة المتورطين بالفساد

وقال في كلمة له خلال جلسة أقامها معهد تشاثام هاوس في ، " الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد تفوق ما كانت عليه في المراحل السابقة".

وأضاف "عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في ملاحقة المتورطين بالفساد مهما كانت مناصبهم"، مردفا "لا خطوط حمراء أمام القضاء في ملاحقة المتورطين بالفساد وهو يعتمد على الأدلة".



ولفت زيدان الى أن " يشهد لأول مرة هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد بينهم سياسيون وبرلمانيون ووزراء ومسؤولون"، مضيفا "القضاء لا يصنف المتهمين بحسب مناصبهم وإنما ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوافرة".



وتابع أن "حملة مكافحة الفساد وصلت إلى أعضاء في ووزراء، والقضاء لا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث والاتهامات المتداولة"، مشيرا الى أن "القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون، وأثبت قدرته على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم".