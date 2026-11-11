إخماد حريق اندلع داخل صهريج في واسط

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع داخل صهريج في .

وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني في ، اليوم، في إخماد حريق اندلع داخل صهريج مخصص لنقل المشتقات النفطية على الطريق العام الرابط بين قضاء ومدينة ".

وأضاف البيان أن "فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها"، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.