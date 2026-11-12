البصرة على موعد مع افتتاح النفق المغمور.. وزير النقل يصل للمحافظة تمهيداً للتدشين

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان "وزير النقل وهب الحسني صل الى تحضيراً لافتتاح النفق المغمور".يُعد مشروع النفق المغمور في محافظة أحد أبرز المشاريع الهندسية والاستراتيجية في ، إذ يمتد أسفل ليربط ميناء الكبير بمنطقة ، ضمن مشاريع البنية التحتية المرتبطة بميناء الفاو وطريق التنمية.ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة الشاحنات والبضائع والمركبات، وتعزيز الربط بين الموانئ العراقية وشبكة الطرق البرية، فضلاً عن اختصار مسافات النقل وتقليل الوقت والجهد، بما يسهم في دعم النشاط التجاري والاقتصادي للعراق وترسيخ مكانة البصرة بوصفها مركزاً مهماً للنقل والتجارة الإقليمية.