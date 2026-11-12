الإرساليات المخالفة تعود إلى بلدان المنشأ.. الزراعة تشدد الرقابة على اللحوم والبيض المستورد

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المحاجر البيطرية تضطلع بدور أساسي في فحص المنتجات والإرساليات الوافدة إلى البلاد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والفنية، فضلاً عن تدقيق مدد صلاحيتها ومدى توافقها مع قرارات منع الاستيراد والروزنامة الزراعية المعتمدة".وأوضح أن "الضوابط تشترط ألا تكون الإرسالية قد استهلكت نصف مدة صلاحيتها عند وصولها إلى المنافذ الحدودية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشحنات التي يثبت عدم استيفائها المتطلبات المحددة."وأشار الحطاب إلى أن "الفترة الماضية شهدت إعادة عدد من الإرساليات إلى بلدان المنشأ، بسبب مخالفتها الضوابط الاستيرادية أو عدم مطابقتها المحددات الخاصة بمدة الصلاحية، مبيناً أن عمليات الفحص والتدقيق تستهدف منع دخول المنتجات غير المطابقة إلى الأسواق المحلية".