وزير التعليم العالي يعلن اطلاق نتائج القبول الجامعي الموحد الكترونياً

وقال الحسني في مؤتمر صحفي "نلتقي اليوم في مناسبة أكاديمية ووطنية مهمة، نعلن فيها نتائج المركزي الموحد للعام الدراسي 2026–2027، ونفتح مرحلة جديدة في المسيرة العلمية لأبنائنا الطلبة، الذين يتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم والإسهام في بناء مستقبل ".وأضاف أن "عدد الطلبة الناجحين في الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2025–2026 بلغ (338,191) طالباً وطالبة، مقابل (228,753) طالباً وطالبة في السنة الدراسية 2024–2025، الأمر الذي وضع أمام مسؤولية استيعاب هذه الزيادة وتوفير الفرص الجامعية المناسبة".وأشار إلى أن "إجراءات القبول أسفرت عن قبول (273,024) طالباً وطالبة في الجامعات الحكومية ضمن قناة القبول المركزي، فيما بلغ عدد المقبولين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية (175,336) طالباً وطالبة، واستوعبت قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) (57,513) طالباً وطالبة".وأوضح أن "هذه الأرقام تمثل مسؤولية أكاديمية وتربوية كبيرة، فكل مقعد دراسي يرتبط بطموح طالب وأمل عائلة"، مؤكداً أن "مسؤوليتنا لا تقف عند إعلان نتائج القبول، بل تمتد إلى توفير تعليم جامعي رصين، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية، والارتقاء بالبحث العلمي، وإعداد كفاءات قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية".