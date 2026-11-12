350 ألف دولار ثمناً للرشوة.. السجن 6 سنوات لوكيل وزارة الصناعة والمعادن بتهمة الفساد

أعلنت الاتحاديَّة ،اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات بحقّ الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن.

وذكر بيان للهيئة، ان "حكماً بالسجن ست سنوات صدر بحقّ الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن لإدانته بجريمة الرشوة".



وأضافت أن "المتهم تسلم (350) ألف دولار مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية".