الداخلية تسلّم المفوضية بيانات البطاقة الوطنية لمحافظة بغداد لتحديث سجل الناخبين

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية التسليم جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وفي إطار دعم المسار الديمقراطي وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، مبينة أن مراسم التسليم جرت خلال اجتماع مشترك ترأسه ، بحضور عدد من المديرين العامين والضباط المعنيين ووفد من المفوضية.وأضافت أن الجانبين شكّلا لجنة مشتركة بين والإقامة والمفوضية العليا للانتخابات، لمتابعة الإجراءات الفنية والتقنية واستكمال تسليم بيانات بقية المحافظات وفق آليات معتمدة.وأكدت الوزارة، استمرارها في توفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاز هذه المهمة، فيما أشارت إلى إشادة المفوضية بجهود ملاكات ودقة عملها في إعداد البيانات وتسليمها.