من 35 بوابة إلى منصة موحدة.. إشادات بالتحول الإلكتروني في التعليم العالي ومبادرات لتحديث الخدمات الجامعية

ويبرز نظام الإلكتروني الموحد بوصفه إحدى الخطوات المهمة في هذا المسار، بعدما أسهم في إنهاء العمل بعشرات البوابات الإلكترونية المنفصلة، وتوحيد إجراءات التقديم للجامعات الحكومية والأهلية ضمن منصة واحدة، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه الطلبة.وقال وزير والبحث العلمي، حيدر بهاء الحسني، خلال إعلان نتائج القبول الموحد إلكترونياً، إن بإمكان الطلبة إتمام إجراءات التقديم وهم في منازلهم، داعياً إياهم إلى عدم مراجعة الجامعات شخصياً، باعتبار أن عملية التقديم أصبحت إلكترونية بالكامل.من جانبه، أوضح وكيل الوزارة أن النظام الجديد أنهى وجود 35 بوابة منفصلة للقبول، كانت تعمل سابقاً من دون وجود رابط إلكتروني بينها، بينها 11 بوابة خاصة بالتعليم .وأضاف أن التقديم أصبح يتم من خلال منصة إلكترونية واحدة، تتولى تدقيق بيانات الطلبة تلقائياً بالاعتماد على ، مشيراً إلى أن النظام أسهم كذلك في توحيد مواعيد بدء الدوام بين الجامعات الحكومية والأهلية لأول مرة.ولفت إلى أن هذه الخطوة تعالج إحدى المشكلات الإدارية السابقة، والمتمثلة بانسحابات الطلبة نتيجة اختلاف توقيتات القبول، والتي كانت تؤدي أحياناً إلى استمرار إجراءات حسم القيد لأكثر من عام.وفي سياق متصل، يأتي تطبيق HEPIQ (هيبك) ضمن المبادرات الرقمية التي تعكس توجه الوزارة نحو بناء بيئة جامعية إلكترونية متكاملة، إذ يوفر للطلبة مجموعة من الخدمات الأكاديمية والإدارية عبر واجهة موحدة، تشمل متابعة المواد الدراسية والدرجات والنتائج الامتحانية، وتسجيل الحضور والغياب، واستلام الإشعارات الجامعية، فضلاً عن تقديم طلبات الوثائق الرسمية واستخدام الهوية الجامعية الرقمية.ويمثل التطبيق خطوة باتجاه تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، واختصار مراجعات الطلبة للأقسام والشعب الإدارية، وتعزيز التواصل الإلكتروني بين الطالب والمؤسسة التعليمية، بما ينسجم مع متطلبات تحديث الإدارة الجامعية وتطوير الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الأكاديمية.