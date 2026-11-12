مشروع مجاري غماس.. 5 محطات رفع ووحدة معالجة بطاقة 15 ألف متر مكعب يومياً

وقال مدير عام للمجاري، المهندس آل ، في بيان، إن المشروع يشمل إنشاء 5 محطات رفع مشتركة، فضلاً عن وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً.وأضاف أن الأعمال مستمرة في تنفيذ فقرات المشروع، بالتزامن مع المباشرة بصب الشوارع التي اكتملت فيها أعمال مد شبكات المجاري، بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الواقع العمراني للقضاء.وأكد آل ميرزا، حرص المديرية على مواصلة العمل بوتيرة متصاعدة، وتوفير الإمكانات الفنية والهندسية اللازمة لإنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة ووفق المواصفات المعتمدة.