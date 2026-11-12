تاكيداً لما نشرته السومرية.. عمليات بغداد توضح طبيعة الانفجار جنوبي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده سماع دوي انفجار فـــي ناحية جنوبي العاصمة، وتود ان توضح الموقف الرسمي بشأن ذلك".واشارت الى انه "بالساعة الثانية ونصف من مساء اليوم انفجر مخلف حربي قديم في منطقة زراعية مما ادى الى اصابة مواطن اثناء عمله بجروح، في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة، تم نقله الى المستشفى لتقلي العلاج، لذا اقتضى التنويه".