القبض على مسلح أطلق العيارات النارية بصورة عشوائية في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قاطع نجدة الرباط من إلقاء القبض على متهم مسلح أقدم على إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية، حيث تحركت المفارز بصورة فورية وتمكنت من محاصرته والسيطرة عليه وضبط المسدس الذي كان بحوزته، في موقف ميداني يعكس يقظة رجال النجدة وحرصهم على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تعريض حياة الأبرياء للخطر".وتابعت، انه "جرى تسليم المتهم والسلاح المضبوط إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".