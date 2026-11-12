الاحد القادم.. مجلس ذي قار يفتح باب الترشيح لمنصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، انه "نظراً لما ورد في كتاب بشأن إعفاء نبيل من منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ، وما ترتب على ذلك من خلو المنصب، يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، على أن يكون تقديم طلبات الترشيح في لدى مجلس ".كما تقرر "تكليف العسكري، مدير ناحية ، بإدارة مهام قائممقام القضاء وكالةً، لحين استكمال الإجراءات الأصولية واختيار قائممقام جديد".ويؤكد مجلس محافظة "حرصه على ضمان استمرارية العمل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة".