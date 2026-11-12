البنك المركزي: مستمرون بتمويل الاستيرادات وتنفيذ الحوالات الخارجية وفق سعر الصرف الرسمي

وذكر البنك في بيان ورد لـ ، انه "يؤكد البنك المركزي على بيانه السابق باستمراره في تلبية طلبات التعزيز بالعملات الأجنبية المتاحة بصورة انسيابية وبما يلبي احتياجات المستوردين لتمويل استيراد السلع والخدمات وفق سعر الصرف الرسمي".واكد البنك "استمرار توفير التغطية اللازمة للحوالات الخارجية المستوفية للضوابط والمشمولة بالتعزيزات المعتمدة قبل تاريخ 7/10/2026، واستمرار متابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصارف المعنية بما يضمن وصولها إلى المستفيدين".ودعا البنك التجار والشركات الذين لم تصل حوالاتهم إلى المستفيدين إلى "مراجعة مصارفهم مع إمكانية تقديم الشكاوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي على الرابط: www.complaint.app.cbi.iqلمتابعة أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط النافذة".