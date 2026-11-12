النزاهة تباشر التحقيق في حادثة اختناق طالبات مدرستين بميسان

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "الفريق باشر أعماله بإجراء المخاطبات الرسميَّة حيث انتقل إلى مديريات الأدلة الجنائيَّة والبيئة والدفاع المدني والتربية في ، فضلاً عن المدرستين ومعمل الألبان المجاور لهما.وجمع الأوليَّات والمعلومات المتعلّقة بالحادثة؛ للوقوف على أسبابها وتحديد الجهات المقصّرة".وأضافت إنّ "الفريق شخَّص شبهاتٍ تتعلَّق بعدم اتخاذ الجهات المعنيَّة الإجراءات القانونيَّة والوقائيَّة اللازمة بشأن معمل الألبان والمولّدة الأهليَّة المجاورين للمدرسة، بعد أن تكررت حالات الاختناق، التي شهدتها المدرسة أكثر من مرَّة"، لافتة إلى "التحقيقات مستمرة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المقصرين".