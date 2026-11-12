رجل يقتل ابنة اخيه والسبب عشائري.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة شرطة ، ومن خلال مفارز اجرام تتمكن من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لامرأة عُثر على جثتها مرمية في أحد مكبات النفايات ضمن إحدى مناطق جانب الرصافة وعليها آثار إطلاقات نارية".وتابعت، انه "بناءً على امر السيد قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء علي صالح شكل فريق عمل وبعد متابعة ميدانية وفنية دقيقة، أسهمت في تحديد العجلات المستخدمة في الجريمة والتوصل إلى هوية المتهم الرئيسي".واكملت انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت المفارز من إلقاء القبض عليه وضبط العجلة المستخدمة في الحادث، حيث اعترف بهوية المجنى عليها، التي تبين أنها ابنة شقيقه، كما كشف عن بقية المشاركين في الجريمة، مبيناً أن دوافعها تعود إلى خلاف عشائري".وأسفرت العملية عن "إلقاء القبض على جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".