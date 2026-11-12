اغلاق معمل لبيع العصائر واخرى مخالفة في الانبار

وقال ، ، ان "قطاع الثاني، التابع لدائرة ، نفّذ حملة رقابية في تحت شعار (نراقب لنحمي)، أسفرت عن غلق معمل للعصائر وعدد من المحال المخالفة للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".وأضاف أن "الحملة تأتي في إطار مواصلة الجهود الرقابية لمتابعة الأنشطة التجارية والغذائية، والتأكد من مدى التزامها بالضوابط والتعليمات الصحية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة".