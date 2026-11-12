الإعلام والاتصالات تمنع ظهور "طالب جلوب" 90 يوماً

وجاء منع جلوب وفق بيان للهيئة، لمدة 90 يوماً لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هيأة الإعلام والاتصالات، وتحديداً في المادتين الآتيتين، (الباب الثاني/ المادة ٢): اللياقة والآداب والذوق العام،

(الباب الثاني/ المادة ٧): حق طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل والتشهير.